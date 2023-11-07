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7 ноября, 11:24

Москвичам пообещали дневную температуру в ноябре на 2–3 градуса выше нормы

Синоптик Шувалов: В ноябре температура уйдёт от экстремальных значений в Москве

Жителям Москвы пообещали тёплую рабочую неделю. Прогнозом погоды поделился синоптик Александр Шувалов.

По его словам, на протяжении большей части рабочей недели в городе будет фиксироваться до +6 градусов тепла. Столбики термометров покажут значения на два-три градуса выше нормы. Заморозков ночью не будет, однако на выходных возможны ливневые дожди.

Синоптик прогнозирует тёплый ноябрь. Рекордных показателей в этот раз наблюдать не придётся, рассказал он телеканалу "360".

Названы регионы России, где ноябрь и декабрь будут аномально тёплыми

Названы регионы России, где ноябрь и декабрь будут аномально тёплыми

Ранее Лайф писал, что на этой неделе в столице прогнозируется постепенное снижение количества осадков. В Подмосковье возможны слабые заморозки ближе к выходным, 9–10 ноября.

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Freepik

Ян Поланин
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