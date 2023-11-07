В Шотландии "самую одинокую" овцу Фиону превратили в самую счастливую

"Самую одинокую овцу" спасли после двух лет жизни у подножия скал Кромарти-Ферт в Шотландии. Отшельницей она стала поневоле: для стадного животного одиночество — это пытка. Каждый раз, когда туристы на каяках проплывали мимо каменной долины, овечка отчаянно блеяла и пыталась вступить с ними в контакт. Предполагается, что животное раньше было частью стада, которое иногда паслось в этом районе, но затем, возможно, в результате наводнения её унесло в сторону, где она оказалась зажата между скалами, сильно заросла и одичала.

Фермер Кэмми Уилсон долго следил за судьбой косматой отшельницы, попавшей в каменный плен, и наконец позвал на помощь друзей и продумал спасательную операцию до деталей. На помощь пришла лебёдка с длинным тросом, которая позволила фермеру приблизиться к овце. Попав на "островок", где всё это время обитала несчастная овечка, люди смогли закрепить её вер1вками и аккуратно подняли наверх в безопасное место.

Фиона была обессилена и покрыта колтунами. Фотo © Daily Star

"Мы не знали, как овца отреагирует на приближение людей, но, кажется, она была вполне спокойной, довольной и счастливой от того, что её спасли", — рассказывает Кэмми Уилсон.

Спасённому животному дали имя Фиона и уже записали на стрижку, но всё это будет спустя пару дней. В ближайшее время овце предстоит отдохнуть, набраться сил и привыкнуть к новому дому на ферме Уилсонов.