Врач объяснила, почему появляется ранняя седина и как в 30 лет не выглядеть на 60

Иногда седина затрагивает волосы человека не только в среднем и пожилом возрасте, но и в раннем, что может оказаться симптомом какого-либо заболевания. О том, что поможет предотвратить появление седины, рассказала врач-эндокринолог Юлия Сидоркина.

По её словам, цвет волос меняется из-за пигмента меланина, выработка которого ухудшается со временем. Первые седые волосы могут обнаружиться в 23–30 лет. Представители монголоидной и европеоидной расы сталкиваются с этой проблемой до 25 лет, а негроидной — до 30 лет, передаёт aif.ru.

Иногда появление ранней седины является признаком гормональных проблем, которые относятся к нарушению гипофиза или функции щитовидной железы. Седина также может стать симптомом дефицита витаминов и микроэлементов. Негативно на цвет волос влияют экологическая обстановка, жёсткие диеты и климатические условия.

Избежать седины помогут полноценный сон, физические нагрузки и сбалансированное питание.