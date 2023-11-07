Белоусов: Закон о технологической политике уже на высокой стадии подготовки

Законопроект о технологической политике сейчас на высокой стадии разработки. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он напомнил, что по поручению российского лидера правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и сразу же приступило к разработке закона о технологической политике.

"Сейчас закон находится в высокой стадии подготовки. Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всём договорились. Во всяком случае, формально этот этап прошёл", — сказал Белоусов.

Вице-премьер уточнил, что закон объёмный: порядка 75 страниц, 10 глав, 46 статей. Он отметил, что в разработке участвовали эксперты Российской академии наук, представители инновационных компаний, депутаты и члены Совета Федерации.