Милонов прокомментировал Лайфу идею создать Министерство счастья

"Очень хотелось бы иметь волшебную таблетку для счастья. Счастье — это метафизическая величина, её невозможно описать какими-то вольтами или килограммами. Но каждый из нас, кто работает в органах госвласти, должен понимать, что если его работа не приносит в итоге людям счастья, то, наверное, мы тогда не волшебники", — отметил парламентарий.