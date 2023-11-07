Милонов прокомментировал Лайфу идею создать Министерство счастья
Милонов — об идее создания Минсчастья: Счастье — это метафизическая величина
Работа сотрудников органов власти по умолчанию должна приносить людям счастье, так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал Лайфу идею создать Министерство счастья.
"Очень хотелось бы иметь волшебную таблетку для счастья. Счастье — это метафизическая величина, её невозможно описать какими-то вольтами или килограммами. Но каждый из нас, кто работает в органах госвласти, должен понимать, что если его работа не приносит в итоге людям счастья, то, наверное, мы тогда не волшебники", — отметил парламентарий.
Виталий Милонов прокомментировал Лайфу идею создать Министерство счастья. Видео © LIFE
Напомним, создать Министерство счастья ранее предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, это ведомство могло бы проверять все принимаемые законы на предмет соответствия цели — сделать людей счастливыми.
ТАСС / Антон Новодережкин