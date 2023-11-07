Сборная России объявила состав на матч против Кубы

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным озвучил состав сборной России по футболу на предстоящие сборы и товарищескую игру с Кубой. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В списке значатся 29 футболистов. В числе вратарей — Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Артур Нигматуллин, Андрей Лунёв. Ожидаемо вошли в состав полузащитник "Монако" Александр Головин, игрок французского "Гавра" Далер Кузяев и форвард "Спартака" Александр Соболев. А вот Алексей Миранчук и Арсен Захарян не приглашены на сборы из-за отсутствия игровой практики.

"Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы", — пояснил Карпин.

Стартуют тренировки в Новогорске 13 ноября. А 20-го сборная проведёт товарищеский матч в Волгограде, соперником станет команда с Кубы.