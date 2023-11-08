Россиянам назвали время года, когда можно сэкономить на ремонте

Как правило, ремонта боятся все. Многие вдобавок ошибаются в расчётах, и работы влетают им в копейку, другие надеются, что распространённые проблемы обойдут их стороной. Лайф узнал, как сделать ремонт дешевле и на чём точно не стоит экономить.

1. Составьте план

Да, как бы банально ни звучало, чек-лист, продуманный до деталей, помогает сэкономить время, деньги и нервы. В первую очередь нужно составить проект квартиры. При покупке жилья многие знают планировку, общую площадь и отдельных помещений, но не имеют представления о точных размерах. Также не стоит доверять кадастровому паспорту: фактическая планировка часто отличается от плана на несколько сантиметров. Иногда это может быть критично и стоить человеку нескольких тысяч рублей.

В первую очередь нужно составить проект квартиры. Фото © Shutterstock

"Эффективный лайфхак — создать два проекта. Один должен отображать вид квартиры сверху, другой — проекцию всего периметра и стен на одну плоскость. Это поможет легко рассчитать нужное количество материалов. Дальше на этапе проектирования можно определить объём работы, например, понадобится капитальный ремонт или косметическая отделка", — говорит директор по маркетингу приложения "Шерри" Ольга Пыжова.

2. Выберите правильный сезон для ремонта

В "неремонтный" сезон подрядчики и специалисты готовы идти навстречу и уменьшать цены на свои услуги. Фото © Shutterstock

По словам Пыжовой, на лето выпадает пик спроса на стройматериалы и работу подрядчиков — цены увеличиваются в два-три раза. Это логично: в тёплое время года ремонт делать проще и комфортнее. Поэтому эксперт советует планировать ремонт на осень, зиму или начало весны: в эти сезоны большинство строительных гипермаркетов устраивают распродажи. Более того, в "неремонтный" сезон подрядчики и специалисты готовы идти навстречу и уменьшать цены на свои услуги, потому что им нужны заказы.

3. Выберите, на чём сэкономить

Материалы выгоднее всего приобретать в интернет-магазинах, так как строительные рынки часто завышают цены, советует собеседница Лайфа. Также она рекомендует обратить внимание на различные акции, скидки и промокоды, что также позволит снизить итоговую стоимость ремонта. Однако на чём не стоит экономить — это электрика и проводка, говорит Пыжова. Лучше раскошелиться на хорошего специалиста, поскольку в дальнейшем будет сложнее и дороже исправлять возникшие проблемы.

Стоит обратить внимание на различные акции, скидки и промокоды, что также позволит снизить итоговую стоимость ремонта. Фото © Shutterstock