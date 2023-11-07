Карандаш в ухо: В Балашихе школьный задира применил ко второкласснику приём из "Джона Уика"

В Балашихе ученик второго класса гимназии № 11 ударил одноклассника карандашом в ухо. Как передаёт Mash, пострадавшего экстренно увезли в больницу.

Первую помощь ребёнку оказали ещё в местном медпункте — остановили кровь, заклеили рану пластырем. Отец, прибывший в гимназию, самостоятельно отвёз мальчика в больницу. А вот обидчика оставили после уроков для беседы с администрацией и инспектором ПДН. По словам других ребят, задира неоднократно провоцировал драки, но прежде ему это сходило с рук. И даже сегодня, ещё до "ушной" баталии, пытался облить пострадавшего мальчишку водой из стакана.

Отметим, что травмы уха могут быть очень опасны. Если произошёл сильный ушиб ушной раковины, между перихондрием и хрящом начинает скапливаться кровь, а ухо превращается в бесформенную массу красного цвета. Нередко такая травма заражается микробами, после чего начинается некроз или абсцесс хрящевой ткани.