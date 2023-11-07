Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 13:06

Карандаш в ухо: В Балашихе школьный задира применил ко второкласснику приём из "Джона Уика"

Mash: В Подмосковье второклассника ударили карандашом в ухо перед продлёнкой

В Балашихе ученик второго класса гимназии № 11 ударил одноклассника карандашом в ухо. Как передаёт Mash, пострадавшего экстренно увезли в больницу.

Первую помощь ребёнку оказали ещё в местном медпункте — остановили кровь, заклеили рану пластырем. Отец, прибывший в гимназию, самостоятельно отвёз мальчика в больницу. А вот обидчика оставили после уроков для беседы с администрацией и инспектором ПДН. По словам других ребят, задира неоднократно провоцировал драки, но прежде ему это сходило с рук. И даже сегодня, ещё до "ушной" баталии, пытался облить пострадавшего мальчишку водой из стакана.

Отметим, что травмы уха могут быть очень опасны. Если произошёл сильный ушиб ушной раковины, между перихондрием и хрящом начинает скапливаться кровь, а ухо превращается в бесформенную массу красного цвета. Нередко такая травма заражается микробами, после чего начинается некроз или абсцесс хрящевой ткани.

Россиянам рассказали, как не "зачистить" уши до гнойного отита

Россиянам рассказали, как не "зачистить" уши до гнойного отита

А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье врачи оказали помощь девятилетнему пациенту, который засунул в ухо шашку. Родители привезли его в больницу с сильной болью в слуховом проходе. Оказалось, мальчик попытался вытащить инородный предмет самостоятельно и ещё глубже протолкнул его внутрь.

Обложка ©

Drobotdean / freepik

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров