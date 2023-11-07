Елена Летучая назвала Чукотку любимым местом в России, куда хочется вернуться

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что считает путешествия по России гораздо интереснее зарубежных, а наиболее привлекательной для неё оказалась Чукотка. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

"Я очень люблю Россию, очень люблю всё, что касается Дальнего Востока, в этот раз мы были на Чукотке, куда я абсолютно точно хочу вернуться. Мы были на Шантарских островах, в этом году мы были на Белом море", — уточнила ведущая.

Летучая призналась, что путешествует по России не только по работе, но и с удовольствием отправляется в отдалённые уголки нашей страны во время отпуска. Она призвала россиян почаще отправляться в туры по российским городам, которые отличаются уникальностью, самобытностью и разнообразием.