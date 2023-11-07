Нутрициолог рассказала, можно ли пить воду во время тренировки

От чего точно стоит отказаться во время тренировки — так это энергетики (только если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег), чай и кофе. От энергетиков вскоре захочется спать, а чай и кофе можно выпить после физнагрузок, и то только тогда, когда сердечный ритм придёт в норму.