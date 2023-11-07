Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 14:25

Нутрициолог рассказала, можно ли пить воду во время тренировки

Нутрициолог Гусакова: Вода на тренировке помогает доставлять кислород к мышцам

Во время интенсивных тренировок в спортзале вода необходима для доставки кислорода и питательных веществ в мышцы, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

"При интенсивных нагрузках повышается температура тела, возникает потоотделение, поэтому теряется жидкость. Вода помогает доставлять кислород и питательные вещества к мышцам, улучшает кровообращение и обеспечивает правильное функционирование суставов. Вода участвует в метаболических процессах организма, поэтому так важно поддержание водного баланса, — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Россиянам на "зажировке" назвали топ-8 упражнений, чтобы убрать бока

Россиянам на "зажировке" назвали топ-8 упражнений, чтобы убрать бока

От чего точно стоит отказаться во время тренировки — так это энергетики (только если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег), чай и кофе. От энергетиков вскоре захочется спать, а чай и кофе можно выпить после физнагрузок, и то только тогда, когда сердечный ритм придёт в норму.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров