Нутрициолог рассказала, можно ли пить воду во время тренировки
Нутрициолог Гусакова: Вода на тренировке помогает доставлять кислород к мышцам
Во время интенсивных тренировок в спортзале вода необходима для доставки кислорода и питательных веществ в мышцы, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
"При интенсивных нагрузках повышается температура тела, возникает потоотделение, поэтому теряется жидкость. Вода помогает доставлять кислород и питательные вещества к мышцам, улучшает кровообращение и обеспечивает правильное функционирование суставов. Вода участвует в метаболических процессах организма, поэтому так важно поддержание водного баланса, — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.
От чего точно стоит отказаться во время тренировки — так это энергетики (только если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег), чай и кофе. От энергетиков вскоре захочется спать, а чай и кофе можно выпить после физнагрузок, и то только тогда, когда сердечный ритм придёт в норму.
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