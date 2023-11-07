Премьер Португалии уходит с поста из-за коррупционного скандала

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта написал заявление об отставке после коррупционного скандала в правительстве, который теперь попал в поле зрения правоохранителей. Об этом пишет Reuters.

Сам Кошта считает себя непричастным к преступлениям и выразил готовность сотрудничать с полицией. О своём решении уйти в отставку политик сообщил в телеэфире после встречи с главой страны Марселу Ребелу де Соузой. Тем временем следователи уже провели обыски в резиденции премьера.

По данным агентства EFE, речь идёт о коррупции при реализации проектов по добыче лития, чиновники якобы закрывали глаза на некоторые нарушения со стороны фигурирующих в контрактах компаний. В деле уже есть первые задержанные, это глава администрации Кошты Витор Эшкариа и мэр города Синиш.