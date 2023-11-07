Политолог раскрыл, от каких двух факторов зависит проведение выборов президента Украины

Выборы президента на Украине всё ещё остаются под большим вопросом, а их проведение зависит от двух факторов — военной и внешнеполитической ситуации, заявил политолог, сотрудник Института стран СНГ Иван Скориков.

"Мы понимаем, что Зеленскому идти на выборы выгодно, показав хоть какой-то результат. Сейчас его просто нет, вообще. Более того, под Авдеевкой большие проблемы, результат контрнаступления может пойти вообще в минус", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, как Запад активно ратует за проведение украинских выборов: там явно не против "скорректировать монолитную вертикаль Зеленского" при помощи оппозиционного, но "ручного" парламента. При этом Скориков подчеркнул, что при одном из исходов выборы окажутся и вовсе не нужны: если нынешний лидер сменит риторику и станет "покладистым".

Однако в том случае, если голосование за нового главу Незалежной всё же начнётся, для России выборы не станут легитимными. При этом Зеленский при любом исходе останется для нашей страны узурпатором, добавил политолог.