Политолог раскрыл, от каких двух факторов зависит проведение выборов президента Украины
Политолог Скориков: Выборы на Украине зависят от военной и политической ситуации
Выборы президента на Украине всё ещё остаются под большим вопросом, а их проведение зависит от двух факторов — военной и внешнеполитической ситуации, заявил политолог, сотрудник Института стран СНГ Иван Скориков.
"Мы понимаем, что Зеленскому идти на выборы выгодно, показав хоть какой-то результат. Сейчас его просто нет, вообще. Более того, под Авдеевкой большие проблемы, результат контрнаступления может пойти вообще в минус", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, как Запад активно ратует за проведение украинских выборов: там явно не против "скорректировать монолитную вертикаль Зеленского" при помощи оппозиционного, но "ручного" парламента. При этом Скориков подчеркнул, что при одном из исходов выборы окажутся и вовсе не нужны: если нынешний лидер сменит риторику и станет "покладистым".
Однако в том случае, если голосование за нового главу Незалежной всё же начнётся, для России выборы не станут легитимными. При этом Зеленский при любом исходе останется для нашей страны узурпатором, добавил политолог.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский хочет нивелировать избирательный процесс и под любым предлогом добиться отмены выборов на Украине, которые состоятся уже в следующем году. Он заявил, что голосование сейчас якобы не ко времени. Однако политолог Антон Бредихин уверен, что тот просто не хочет терять власть и будет искать для этого любые предлоги.
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