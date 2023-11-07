Новое открытие перевернуло представления учёных о рыжих

Люди с рыжим цветом волос хуже переносят повышенную температуру, а также чрезмерно чувствительны к обезболивающим препаратам. К такому выводу пришёл британский анестезиолог Джайдип Пандит, о чём сообщает Live Science.

Раньше предполагалось, что на рыжеволосых пациентов плохо действует анестезия. Однако учёный доказал, что, наоборот, эти люди очень восприимчивы к опиоидным анальгетикам, таким как морфин и фентанил, используемым во время операций. Также у них другое восприятие боли.

Пандит пояснил, что ожоги рыжеволосые переносят тяжелее, а последствия от них проходят гораздо хуже. Так же обстоит дело и с высокой температурой. Как полагает анестезиолог, всё это связано с мутациями в гене рецептора меланокортина — MC1R, который влияет на цвет волос, глаз и оттенок кожи.

Выводы врача подтвердили эксперименты на мышах. Теперь врачебному сообществу предстоит определить, как использовать полученные данные для лечения пациентов.