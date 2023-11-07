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7 ноября, 15:54

Новое открытие перевернуло представления учёных о рыжих

Live Science: Рыжеволосые люди плохо переносят ожоги и температуру из-за гена

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Люди с рыжим цветом волос хуже переносят повышенную температуру, а также чрезмерно чувствительны к обезболивающим препаратам. К такому выводу пришёл британский анестезиолог Джайдип Пандит, о чём сообщает Live Science.

Раньше предполагалось, что на рыжеволосых пациентов плохо действует анестезия. Однако учёный доказал, что, наоборот, эти люди очень восприимчивы к опиоидным анальгетикам, таким как морфин и фентанил, используемым во время операций. Также у них другое восприятие боли.

Пандит пояснил, что ожоги рыжеволосые переносят тяжелее, а последствия от них проходят гораздо хуже. Так же обстоит дело и с высокой температурой. Как полагает анестезиолог, всё это связано с мутациями в гене рецептора меланокортина — MC1R, который влияет на цвет волос, глаз и оттенок кожи.

Выводы врача подтвердили эксперименты на мышах. Теперь врачебному сообществу предстоит определить, как использовать полученные данные для лечения пациентов.

Гинеколог объяснил, почему врачи не любят рыжих пациентов

Гинеколог объяснил, почему врачи не любят рыжих пациентов

Ранее сообщалось, что люди с рыжими волосами обладают врождённой способностью самостоятельно синтезировать витамин D при редком пребывании на солнце. Такую особенность они могли получить благодаря эволюции.

Татьяна Миссуми
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