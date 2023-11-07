Турецкие СМИ сообщили об обстреле колонны президента Палестины Аббаса
Sabah: Колонну президента Палестины Аббаса обстреляли, минимум один человек ранен
На автоколонну с машиной президента Палестины Махмуда Аббаса было совершено нападение. Об этом сообщили сразу несколько турецких СМИ: Sabah, CNN Türk, Milliyet, Hürriyet и другие. Также опубликована видеозапись якобы с места происшествия.
Предположительный момент обстрела автоколонны президента Палестины Махмуда Аббаса. Видео © X / Şevki Karabekiroğlu
По информации изданий, в результате атаки был убит один из охранников. О состоянии самого Аббаса пока не сообщается. Также официально информация о нападении не подтверждена.
Sabah уточняет, что ответственность за обстрел взяла на себя группировка, которая дала политику 24 часа на то, чтобы принять меры в отношении конфликта с Израилем.
Ранее сообщалось о том, что визит главы Палестины в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны. Там пояснили, что Аббас не сможет в ближайшее время покинуть регион из-за сложной обстановки.