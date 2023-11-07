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7 ноября, 16:45

Рыжий из "Иванушек" выложил видео со съёмок фильма о группе и засветил звёздный состав

Григорьев-Апполонов поделился кадрами со съёмок фильма о своей группе в Сочи

Российский музыкант и солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов поделился впечатлениями от работы над фильмом про историю коллектива, съёмки которого проходят в Сочи с участием актрисы Татьяны Догилевой. В личном телеграм-канале артиста опубликован ролик, где можно увидеть, в какой обстановке проходит съёмочный процесс.

Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов. Видео © t.me / Андрей Григорьев-Апполонов

"Чтобы снять буквально 30 секунд фильма, уходит весь день", рассказал музыкант.

По словам Григорьева-Апполонова в финальном эпизоде фильма вместе с ним снялась актриса Татьяна Догилева. Съёмочная команда арендовала частный коттедж в Адлере и пригласила собаку его владельцев по кличке Руна исполнить одну из ролей. Правда, ей пришлось взять на время сценический псевдоним Бася. Кроме того, на время съёмок был перекрыт участок пешеходной зоны и набережной.

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Ранее Лайф сообщал, что съёмки комедии об известной музыкальной группе "Иванушки International" начнутся в августе-сентябре 2023 года. Премьера в кинотеатрах планируется в марте 2024 года.

Обложка ©

t.me / Андрей Григорьев-Апполонов

Юрий Лысенко
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