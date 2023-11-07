Рыжий из "Иванушек" выложил видео со съёмок фильма о группе и засветил звёздный состав

Российский музыкант и солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов поделился впечатлениями от работы над фильмом про историю коллектива, съёмки которого проходят в Сочи с участием актрисы Татьяны Догилевой. В личном телеграм-канале артиста опубликован ролик, где можно увидеть, в какой обстановке проходит съёмочный процесс.

Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов. Видео © t.me / Андрей Григорьев-Апполонов

"Чтобы снять буквально 30 секунд фильма, уходит весь день", — рассказал музыкант.

По словам Григорьева-Апполонова в финальном эпизоде фильма вместе с ним снялась актриса Татьяна Догилева. Съёмочная команда арендовала частный коттедж в Адлере и пригласила собаку его владельцев по кличке Руна исполнить одну из ролей. Правда, ей пришлось взять на время сценический псевдоним Бася. Кроме того, на время съёмок был перекрыт участок пешеходной зоны и набережной.