В офисе президента Палестины оценили видео вооружённого нападения на "конвой Аббаса"
СМИ: Администрация Аббаса опровергла информацию о нападении на его кортеж
Информация о нападении на кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса является ложной. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в администрации палестинского лидера.
"Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было", — цитирует агентство своего собеседника.
Он объяснил, что видео, которое якобы показывает момент нападения на кортеж Аббаса, на самом деле было снято в лагере для беженцев Джалазун. Перестрелка на записи случилась между службой безопасности и беглым уголовником.
"Президент Палестины Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своём офисе в Рамалле", — заявил источник РИА.
Напомним, ранее турецкие СМИ заявили об обстреле колонны президента Палестины Аббаса. Сообщалось, что в результате атаки был убит один из охранников.
ТАСС / EPA / POOL / ALAA BADARNEH