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7 ноября, 16:57

В офисе президента Палестины оценили видео вооружённого нападения на "конвой Аббаса"

СМИ: Администрация Аббаса опровергла информацию о нападении на его кортеж

Информация о нападении на кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса является ложной. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в администрации палестинского лидера.

"Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было", цитирует агентство своего собеседника.

Он объяснил, что видео, которое якобы показывает момент нападения на кортеж Аббаса, на самом деле было снято в лагере для беженцев Джалазун. Перестрелка на записи случилась между службой безопасности и беглым уголовником.

"Президент Палестины Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своём офисе в Рамалле", заявил источник РИА.

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Напомним, ранее турецкие СМИ заявили об обстреле колонны президента Палестины Аббаса. Сообщалось, что в результате атаки был убит один из охранников.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / ALAA BADARNEH

Юрий Лысенко
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