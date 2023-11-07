В офисе президента Палестины оценили видео вооружённого нападения на "конвой Аббаса"

Информация о нападении на кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса является ложной. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в администрации палестинского лидера.

"Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было", — цитирует агентство своего собеседника.

Он объяснил, что видео, которое якобы показывает момент нападения на кортеж Аббаса, на самом деле было снято в лагере для беженцев Джалазун. Перестрелка на записи случилась между службой безопасности и беглым уголовником.

"Президент Палестины Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своём офисе в Рамалле", — заявил источник РИА.