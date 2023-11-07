В Москве трагически погиб 17-летний сын известного режиссёра и сценариста

В Москве погиб 17-летний сын театрального режиссёра Инны Абрамовой. Тело подростка обнаружил на улице прохожий и вызвал на место врачей, но те ему помочь уже ничем не смогли.

"На асфальте было обнаружено тело 17-летнего молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи", — рассказал источник ИА "Регнум".

По факту смерти подростка началась проверка. По данным органов, семья погибшего характеризуется положительно. Парень жил вместе с родителями и сестрой.

Мать подростка — известный российский режиссёр и сценарист Инна Абрамова. Она создала более 20 документальных лент, в том числе молодёжной тематики, поставила спектакль по стихам поэта Сергея Есенина "Я ль виноват, что я поэт" и о жизни Михаила Булгакова "Записки Мастера".