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7 ноября, 17:50

В Москве трагически погиб 17-летний сын известного режиссёра и сценариста

В Москве погиб 17-летний сын театрального режиссёра Инны Абрамовой

<p>Режиссёр спектаклей Инна Абрамова. Обложка © <a href="https://vk.com/wall-70901119_65?z=photo-70901119_330586298/album-70901119_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Театр</a></p>

Режиссёр спектаклей Инна Абрамова. Обложка © VK / Театр

В Москве погиб 17-летний сын театрального режиссёра Инны Абрамовой. Тело подростка обнаружил на улице прохожий и вызвал на место врачей, но те ему помочь уже ничем не смогли.

"На асфальте было обнаружено тело 17-летнего молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи",  рассказал источник ИА "Регнум".

По факту смерти подростка началась проверка. По данным органов, семья погибшего характеризуется положительно. Парень жил вместе с родителями и сестрой.

Мать подростка — известный российский режиссёр и сценарист Инна Абрамова. Она создала более 20 документальных лент, в том числе молодёжной тематики, поставила спектакль по стихам поэта Сергея Есенина "Я ль виноват, что я поэт" и о жизни Михаила Булгакова "Записки Мастера".

Спикер муниципальной думы Виктор Ильин погиб в ДТП в Североуральске

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Ранее Лайф сообщал, что в красноярской больнице погиб получивший тяжёлые травмы пассажир легковушки, которую вынесло на встречную полосу прямо под колёса автобуса. Это участник местного регбийного клуба "Красный Яр" 17-летний Назар Хлобозов.

Александра Мышляева
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