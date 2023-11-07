В США устыдились "позорной" детали на кадрах с Блинкеном в Ираке
Макгрегор счёл позором необходимость носить бронежилет Блинкену в Ираке
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Jonathan Ernst
Необходимость Госсекретаря США Энтони Блинкена носить бронежилет во время визита в Ирак — настоящий позор, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Блинкен во время своего визита в Ирак был одет в бронежилет. Это настоящий позор, что наш госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться угрозе в любой точке мира", — написал он в посте в Х.
Напомним, Блинкен отправился на Ближний Восток в попытке предотвратить расширение конфликта между Израилем и ХАМАС. В его планах посетить с 2 по 10 ноября Тель-Авив, Амман, Анкару, Токио, Сеул и Нью-Дели. 5 ноября Блинкен прибыл в город Рамалла, где встретился с палестинским президентом Махмудом Аббасом. В Ираке он был 6 ноября. К слову, меры предосторожности во время визита вполне оправданны — в тот день база США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар была атакована беспилотниками как минимум дважды. Турне американского министра по Ближнему Востоку ещё до его завершения назвали провальным.