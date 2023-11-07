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7 ноября, 18:03

МИД обвинил Францию в срыве участия делегации России в заседании ЮНЕСКО

Франция сорвала участие российской делегации в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав её представителям визы. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям России, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она пояснила, что из-за этого ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко не смогла принять участие во встрече национальных комиссий стран – членов организации. Захарова обвинила Париж в самоуправстве без оглядки на действующие международно-правовые нормы. Она призвала генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле решительно вмешаться в ситуацию и предпринять конкретные и результативные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств по допуску членов организации на её мероприятия.

МИД: Двум делегатам РФ не дали визы США для участия во встрече "ядерной пятёрки"

МИД: Двум делегатам РФ не дали визы США для участия во встрече "ядерной пятёрки"

А ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российские представители с задержкой получили визы США для участия во встрече "ядерной пятёрки" на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН).

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t.me / MID_Russia

Андрей Бражников
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