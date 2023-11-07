Минфин опубликовал поправки в проект бюджета России на 2024–2026 годы

Минфин представил поправки в проект бюджета Российской Федерации на период с 2024 по 2026 год, согласно которым в 2024-м между субъектами будет перераспределено в общей сложности 3,3 триллиона рублей. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

Всего кабмином РФ в Госдуму было внесено 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета страны на 2024–2026 годы, объём перераспределённых средств по ним составил 6,7 триллиона рублей. Поправки включают только перераспределение финансов, тогда как основные характеристики бюджета не менялись.

Поправки делятся на несколько категорий. Одна из них отвечает за финансовое обеспечение проведения СВО. Другая нужна для учёта рекомендаций Госдумы, озвученных при обсуждении бюджета в первом чтении. Третья категория создана для распределения финансов при организации мероприятий в новых регионах.

Четвёртая группа поправок создана для средств, оставленных в резерве до принятия определённых решений, нормативно-правовых актов или появления необходимости в представлении дополнительных расчётов и обоснований. В Минфине уточнили, что большая часть средств пойдёт на совершенствование транспортной инфраструктуры, в частности на реализацию новых проектов, которые будут обеспечивать связь южных регионов России.

Есть ещё одна отдельная категория поправок. Они относятся к межбюджетным трансфертам между субъектами России.

"С их учётом ко второму чтению в 2024 году предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объёмом 3,3 триллиона рублей", — сказано в публикации ведомства.