Любовник утонувшей в Неве беременной медсестры арестован до 5 января

Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу водителя "мерседеса", который утонул в реке вместе c беременной любовницей мужчины. Сухроб Рахимов проходит обвиняемым по делу о нарушении правил дорожного движения.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сухроба Рахимова", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В Петербурге машина утонула в Неве вместе с находившейся внутри девушкой. Видео © t.me / Петербургская полиция

Следователи рассказали, что мужчина забыл поставить авто на ручник, из-за чего 5 ноября и произошла трагедия. Водитель просил избрать другую меру пресечения. Но суд в итоге согласился со следствием и установил срок ареста на два месяца — до 5 января 2024 года.