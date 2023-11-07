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7 ноября, 18:48

Любовник утонувшей в Неве беременной медсестры арестован до 5 января

Суд арестовал водителя "мерседеса", утонувшего с пассажиркой в Петербурге

<p>Сухроб Рахимов. Обложка © <a href="https://t.me/SPbGS/16033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</a></p>

Сухроб Рахимов. Обложка © t.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу водителя "мерседеса", который утонул в реке вместе c беременной любовницей мужчины. Сухроб Рахимов проходит обвиняемым по делу о нарушении правил дорожного движения.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сухроба Рахимова", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В Петербурге машина утонула в Неве вместе с находившейся внутри девушкой. Видео © t.me / Петербургская полиция

Следователи рассказали, что мужчина забыл поставить авто на ручник, из-за чего 5 ноября и произошла трагедия. Водитель просил избрать другую меру пресечения. Но суд в итоге согласился со следствием и установил срок ареста на два месяца — до 5 января 2024 года.

В центре Москвы 20-летняя девушка упала с Крымского моста и выжила

В центре Москвы 20-летняя девушка упала с Крымского моста и выжила

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге мужчина вышел из автомобиля, забыв поставить его на ручной тормоз, после чего "мерседес" скатился в Неву и утонул, погибла находившаяся в салоне девушка. Погибшая работала в детской поликлинике. Источники утверждают, что она была беременна. До своего 34-летия петербурженка не дожила три дня.

Александра Мышляева
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