Цена на нефть марки Brent упала до 82 долларов за баррель

Снижение цен на нефть в мире ускорилось почти до 4%. Стоимость за баррель нефти марки Brent упала до 82 долларов, чего не было с конца августа. Об этом говорят данные торгов.

На 20:33 по Москве стоимость январских фьючерсов за нефть от Brent падала на 3,66% — до цены 82,06 доллара за баррель, за несколько минут до этого всё же достигнув отметки в 82 доллара впервые с 24 августа. А декабрьские фьючерсы на марку нефти WTI стали дешевле на 3,8% и торговались по 77,77 доллара.