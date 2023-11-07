Кулеба призвал не считать количество выполненных Украиной условий Еврокомиссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать, сколько условий Брюсселя для вступления в ЕС выполнил Киев. По мнению дипломата, решающее значение в этом вопросе будет иметь хоть какой-то прогресс. Такое заявление он сделал на брифинге по завершении встречи с Еврокомиссией.

"ЕК не мыслит такими категориями, как один из семи, два из семи, три из семи, четыре из семи и так далее. Суть не в этом, суть — в конечном результате. Когда мы концентрируемся на том, сколько рекомендаций выполнила Украина, мы отводим дискуссию от главного, от того, есть результат или нет результата", — отметил глава МИД Незалежной.

Также Кулеба прокомментировал заметки западной прессы о том, что Украина выполнила лишь четыре требования из семи. По мнению министра, критики попросту пытаются превратить "приближающуюся победу" в предательство.