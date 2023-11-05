Урсулу фон дер Ляйен уличили в желании накормить Киев пустыми обещаниями

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, чтобы убедить жителей Украины в том, что страна вскоре вступит в Евросоюз. Но эти слова не имеют отношения к реальности, заявил в колонке для телеканала "360" автор телеграм-канала "Голос Мордора".

Он задался вопросом, зачем же на самом деле Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, и предположил, что она привезла украинцам "морковку", очевидно, подразумевая под этой метафорой ложную надежду.

По словам блогера, эту так называемую морковку глава ЕК увезёт с собой "в свой чудесный европейский сад". При этом она продолжает внушать украинцам, что вступление Незалежной в ЕС предрешено и становится всего лишь делом времени.

"Главная задача Урсулы — убедить страну, которая находится на аппарате искусственного дыхания, что нужно ещё немного потерпеть. Возможно, пойти на какие-то непопулярные военные решения, но всё это временно, а вот потом всё обязательно наладится. И перед Украиной наконец-то откроются заветные двери Евросоюза", — пишет блогер.

Вместе с этим он считает, что в обещания главы Еврокомиссии на Украине многие верят, однако все эти надежды тщетны. К тому же в данный момент и сама фон дер Ляйен находится в незавидном положении: ситуация резко осложнилась войной на Ближнем Востоке и проблемами с финансированием Незалежной из США. При этом американцы продолжают давить на ЕС, не позволяя бросить так называемый украинский проект, резюмировал блогер.