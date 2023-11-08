В деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась ещё одна статья

"В деле о гибели помощника Залужного добавилась статья о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения. <...> При этом изначально статей было две: об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием", — информировала "Политика страны".

Как предполагает следствие, 6 ноября, в свой день рождения, Геннадий Чистяков пришёл с работы с подарками от коллег, в том числе ящиком с шестью гранатами. Одну из них взял его 13-летний сын. Чистяков стал забирать у подростка боеприпас, но выдернул кольцо и в результате взрыва погиб на месте. Ребёнок тяжело ранен, сейчас он в больнице. Пострадала и его 11-летняя сестра. Гранаты изъяты, у коллеги, их подарившего, нашли ещё две. По словам пресс-секретаря МВД Украины Марьяны Ревы, Чистякова предупредили, что гранаты боевые, но, возможно, он не поверил.