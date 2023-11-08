Демократы в Сенате не стали поддерживать Израиль без Украины

В Сенате США заблокирован законопроект об экстренной помощи Израилю, не предусматривающий поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Демократы... во вторник заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о предоставлении экстренной помощи Израилю, который на прошлой неделе прошёл Палату представителей, но не предусматривает никакой помощи Украине", — информировало агентство.

Представители Демократической партии также обвинили республиканцев в игре с израильским кризисом, задержке помощи еврейскому государству и привязывании поддержки к сокращению финансирования Налоговой службы. Сенаторы заявили, что готовят собственный законопроект о дополнительном финансировании и собираются представить его уже на этой неделе.