Демократы в Сенате не стали поддерживать Израиль без Украины
Reuters: Демпартия заблокировала в Сенате проект помощи Израилю без Украины
В Сенате США заблокирован законопроект об экстренной помощи Израилю, не предусматривающий поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Демократы... во вторник заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о предоставлении экстренной помощи Израилю, который на прошлой неделе прошёл Палату представителей, но не предусматривает никакой помощи Украине", — информировало агентство.
Представители Демократической партии также обвинили республиканцев в игре с израильским кризисом, задержке помощи еврейскому государству и привязывании поддержки к сокращению финансирования Налоговой службы. Сенаторы заявили, что готовят собственный законопроект о дополнительном финансировании и собираются представить его уже на этой неделе.
Ранее контролируемая республиканцами нижняя палата американского парламента одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объёмом примерно 14,3 миллиарда долларов. За поддержку этой инициативы высказалось 226 конгрессменов, 196 проголосовали против.
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