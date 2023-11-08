"Мы — люди одного поколения": Путин оценил отношения с Токаевым

Российский лидер Владимир Путин высказался о своих отношениях с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. По словам политика, у них с коллегой сложилась настоящая дружба, вызванная схожими взглядами на принципы управления государством.

"У нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы — люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем всё возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития", — поделился Путин с "Казахстанской правдой".

Президент РФ добавил, что он регулярно созванивается с Токаевым для "сверки часов" по двусторонней повестке. Такие личные контакты, считает политик, полностью отражают высокий уровень связей Москвы и Астаны.