На Украине намерены избавиться от шапок-ушанок
Минэк Украины: Госрезерв выставит на торги шапки-ушанки, зерно и моторное масло
Украинские власти решили избавиться от старых армейских шапок-ушанок и просроченных и с истекающим сроком хранения запасов. Об этом сообщило Министерство экономики страны.
"...С 2017 года приказом Минобороны введены новые правила ношения военной формы. Шапки-ушанки не соответствуют этим новым требованиям, следовательно, не будут востребованы военными", — говорится на сайте ведомства.
Планируется также распродать зерно урожаев 2007–2018 годов: в Госрезерве установлен двухгодичный срок его хранения. В Минэкономики отмечают, что чем дальше, тем больше уменьшается стоимость, поэтому "промедление с реализацией грозит государству большими убытками". Кроме того, на торги собираются выставить моторное масло М-63/10D с заканчивающимся сроком годности.
А ранее Лайф писал, что вынесено решение о заочном аресте на два месяца Михаила Педана, бывшего главы компании, поставлявшей обмундирование, в том числе шапки-ушанки, для Минобороны, МВД и других ведомств. Дела возбуждены по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и об ограничении конкуренции. Педану грозит до десяти лет тюрьмы.
t.me / Генштаб ЗСУ