На Украине намерены избавиться от шапок-ушанок

Украинские власти решили избавиться от старых армейских шапок-ушанок и просроченных и с истекающим сроком хранения запасов. Об этом сообщило Министерство экономики страны.

"...С 2017 года приказом Минобороны введены новые правила ношения военной формы. Шапки-ушанки не соответствуют этим новым требованиям, следовательно, не будут востребованы военными", — говорится на сайте ведомства.

Планируется также распродать зерно урожаев 2007–2018 годов: в Госрезерве установлен двухгодичный срок его хранения. В Минэкономики отмечают, что чем дальше, тем больше уменьшается стоимость, поэтому "промедление с реализацией грозит государству большими убытками". Кроме того, на торги собираются выставить моторное масло М-63/10D с заканчивающимся сроком годности.