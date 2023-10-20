Суд Москвы заочно арестовал бывшего поставщика шапок-ушанок для Минобороны

Тверской районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте на два месяца бывшего главы компании, поставлявшей обмундирование, в том числе шапки-ушанки, для Минобороны, МВД и других ведомств. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой на следствие.

По данным правоохранителей, преступление совершено Михаилом Педаном ещё в 2017 году, когда он занимался поставками форменной одежды по госконтрактам, хотя фирма была признана банкротом в 2016 году. Ущерб от его деятельности оценивается более чем в 797 миллионов рублей. Сам Педан находится за границей и уже объявлен в розыск.

Дела возбуждены по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и об ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК). По ним Педану грозит до десяти лет тюрьмы. Обвинения выдвинуты в марте 2023 года. Однако защита не считает бизнесмена виновным.

"Ни один из признаков мошенничества при представленных доказательствах не раскрывается. Что совершил Педан и кого обманул, из представленных материалов неясно", — пояснил адвокат Александр Щерба.