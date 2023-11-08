Российские военные в зоне СВО апробируют новые разведывательно-ударные дроны

Новые разведывательно-ударные дроны, разработанные в концерне "Калашников", проходят боевую апробацию в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом РИА "Новости" сообщили в "Ростехе".

"По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки", — объяснили в госкорпорации, добавив, что после требующихся процедур примут решение по запуску дронов в серийное производство.