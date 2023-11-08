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Регион
Опубликовано 8 ноября 2023, 02:55
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Российские военные в зоне СВО апробируют новые разведывательно-ударные дроны

"Ростех": Новые ударные дроны "Калашникова" проходят тестирование в зоне СВО

Новые разведывательно-ударные дроны, разработанные в концерне "Калашников", проходят боевую апробацию в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом РИА "Новости" сообщили в "Ростехе".

"По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки", — объяснили в госкорпорации, добавив, что после требующихся процедур примут решение по запуску дронов в серийное производство.

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Ранее Лайф писал, что концерн "Калашников" проводит испытания экипировки нового поколения "Легионер" с интегрированными системами управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В её состав входит система робототехники, включающая в себя микро- и мини-дроны, а также другие автономные транспортные средства.

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Лариса Сафронова
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