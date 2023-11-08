Уход из Белого дома принёс Дональду Трампу $500 млн

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп стал более богатым с тех пор, как покинул пост главы Белого дома. Состояние политика за последние годы выросло на 500 миллионов долларов, сказано в свежем материале агентства Bloomberg.

По сведениям журналистов, в последний год президентства Трамп имел в своём активе 2,6 миллиарда долларов. Уступив должность Джо Байдену, бизнесмен довёл этот показатель до отметки 3,1 миллиарда.

"Компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент", — цитирует агентство сына Трампа Эрика, который является вице-президентом Trump Organization.