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8 ноября, 03:54

Уход из Белого дома принёс Дональду Трампу $500 млн

Bloomberg: Трамп увеличил состояние на $500 млн после ухода из Белого дома

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп стал более богатым с тех пор, как покинул пост главы Белого дома. Состояние политика за последние годы выросло на 500 миллионов долларов, сказано в свежем материале агентства Bloomberg.

По сведениям журналистов, в последний год президентства Трамп имел в своём активе 2,6 миллиарда долларов. Уступив должность Джо Байдену, бизнесмен довёл этот показатель до отметки 3,1 миллиарда.

"Компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент", — цитирует агентство сына Трампа Эрика, который является вице-президентом Trump Organization.

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Ранее стало известно, что жители пяти колеблющихся штатов намерены поддержать бывшего главу Белого дома в рамках предстоящих президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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