Жителей Приморья предупредили о риске "ледяной катастрофы"

Жителям шести районов Приморья следует проявить крайнюю осторожность 9 ноября, так как на территории муниципалитетов прогнозируется ледяной дождь. Об ухудшении погодных условий сообщили в региональном управлении МЧС.

"В Партизанском городском округе, Партизанском муниципальном округе, городском округе Спасск-Дальний, Спасском муниципальном районе, Кировском муниципальном районе и Черниговском муниципальном округе существует вероятность выпадения ледяного дождя", — отметили в ведомстве.

По информации министерства, смешанные осадки ожидаются на западе, юге и востоке Приморского края, а также в центральной его части. Дабы избежать неприятностей, жителям региона порекомендовали проявлять осторожность за рулём, а также готовиться к падению веток деревьев и обрыву проводов.