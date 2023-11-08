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8 ноября, 04:25

Жителей Приморья предупредили о риске "ледяной катастрофы"

МЧС: Ледяной дождь ожидается в шести районах Приморского края 9 ноября

Жителям шести районов Приморья следует проявить крайнюю осторожность 9 ноября, так как на территории муниципалитетов прогнозируется ледяной дождь. Об ухудшении погодных условий сообщили в региональном управлении МЧС.

"В Партизанском городском округе, Партизанском муниципальном округе, городском округе Спасск-Дальний, Спасском муниципальном районе, Кировском муниципальном районе и Черниговском муниципальном округе существует вероятность выпадения ледяного дождя", — отметили в ведомстве.

По информации министерства, смешанные осадки ожидаются на западе, юге и востоке Приморского края, а также в центральной его части. Дабы избежать неприятностей, жителям региона порекомендовали проявлять осторожность за рулём, а также готовиться к падению веток деревьев и обрыву проводов.

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А вот москвичей порадовали скорым уходом дождей и наступлением слабых заморозков. Этому поспособствует усилившийся антициклон.

Обложка ©

Flickr / Sue Thompson

Илья Пушкарев
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