Кучеров единолично возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ
Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning
Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров единолично возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.
В матче регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс" (5:3) россиянин набрал два очка (гол и результативная передача) и был признан первой звездой. Всего же в сезоне на его счету стало 22 очка (10 голов и 12 передач) в 13 играх. У ближайшего преследователя — форварда "Ванкувера" Элиаса Петтерссона — 21 балл (6+15) в 12 играх.
Стоит отметить, что в последних трёх матчах Кучеров набрал 11 (4+7) очков.
Ранее Лайф рассказывал о 824-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось 70 голов.