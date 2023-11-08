Кучеров единолично возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ

В матче регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс" (5:3) россиянин набрал два очка (гол и результативная передача) и был признан первой звездой. Всего же в сезоне на его счету стало 22 очка (10 голов и 12 передач) в 13 играх. У ближайшего преследователя — форварда "Ванкувера" Элиаса Петтерссона — 21 балл (6+15) в 12 играх.