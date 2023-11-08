Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 04:37

Кучеров единолично возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ

<p>Никита Кучеров. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/TBLightning/status/1722085343787200663/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tampa Bay Lightning</a></p>

Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров единолично возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

В матче регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс" (5:3) россиянин набрал два очка (гол и результативная передача) и был признан первой звездой. Всего же в сезоне на его счету стало 22 очка (10 голов и 12 передач) в 13 играх. У ближайшего преследователя — форварда "Ванкувера" Элиаса Петтерссона — 21 балл (6+15) в 12 играх.

Стоит отметить, что в последних трёх матчах Кучеров набрал 11 (4+7) очков.

Панарин установил уникальное достижение "Рейнджерс"

Панарин установил уникальное достижение "Рейнджерс"

Ранее Лайф рассказывал о 824-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось 70 голов.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • НХЛ
  • Никита Кучеров
  • Тампа-Бэй Лайтнинг
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров