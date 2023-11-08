В Подмосковье школьник нашёл скелет беглого преступника в джинсах
SHOT: В Серпухове 10-летний мальчик нашёл скелет в одежде неподалёку от школы
В подмосковном Серпухове 10-летний мальчик нашёл человеческий скелет в одежде. Как сообщает SHOT, страшную находку ребёнок обнаружил у заброшенной железнодорожной ветки неподалёку от школы.
Четвероклассник гулял возле учебного заведения и в какой-то момент увидел лежащий на земле скелет в джинсах, майке и кроссовках, а рядом находился рюкзак погибшего. Напуганный мальчик побежал к учителям и рассказал о жутком происшествии. На место немедленно прибыли полицейские, которые установили, что останки принадлежат находящемуся в федеральном розыске беглому преступнику. По данным телеграм-канала, 49-летний Сергей С. из Протвина уклонялся от принудительных работ, к которым его недавно приговорили. Известно, что мужчина был судим за мошенничество и торговлю наркотиками.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Школьника, который обнаружил скелет, рекомендовали отправить к психологу.
Ранее Лайф сообщал, что у детского сада в Орске нашли раскиданные части тела женщины. В ходе оперативно-следственных действий выяснилось, что с ней расправился 41-летний мужчина, который ранее уже был судим за совершение особо тяжкого преступления. Теперь злоумышленнику грозит новый срок.
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