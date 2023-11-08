В Подмосковье школьник нашёл скелет беглого преступника в джинсах

Четвероклассник гулял возле учебного заведения и в какой-то момент увидел лежащий на земле скелет в джинсах, майке и кроссовках, а рядом находился рюкзак погибшего. Напуганный мальчик побежал к учителям и рассказал о жутком происшествии. На место немедленно прибыли полицейские, которые установили, что останки принадлежат находящемуся в федеральном розыске беглому преступнику. По данным телеграм-канала, 49-летний Сергей С. из Протвина уклонялся от принудительных работ, к которым его недавно приговорили. Известно, что мужчина был судим за мошенничество и торговлю наркотиками.