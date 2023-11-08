Путин указал на попытки расшатать обстановку в странах СНГ

Ряд стран намеренно пытаются расшатать обстановку в странах Содружества Независимых Государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

"Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", — отметил глава российского государства.

Он добавил, что есть и общие для стран СНГ угрозы — терроризм, организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере безопасности. Путин призвал в связи с этим проводить большую превентивную работу и выдавать согласованную коллективную реакцию.