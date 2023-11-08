Путин назвал нынешнюю обстановку в мире крайне сложной и напряжённой

В настоящее время обстановка в мире остаётся крайне сложной и напряжённой. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Мы видим, что международная обстановка остаётся крайне сложной, напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов", — сказал глава государства в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей Совбезов стран СНГ.