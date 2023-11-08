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8 ноября, 06:25

Путин назвал нынешнюю обстановку в мире крайне сложной и напряжённой

В настоящее время обстановка в мире остаётся крайне сложной и напряжённой. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Мы видим, что международная обстановка остаётся крайне сложной, напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов", — сказал глава государства в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей Совбезов стран СНГ.

Также в этом же видеообращении Путин указал на попытки расшатать обстановку в странах СНГ. По словам российского лидера, также для государств Содружества по-прежнему сохраняются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли, незаконной миграции, радикализма и экстремизма.

Путин считает необходимым создание в Евразии единого пространства мира

Путин считает необходимым создание в Евразии единого пространства мира

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kremlin.ru

Наталья Исакова
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