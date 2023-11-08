Патрушев: Риск применения ядерного оружия растёт из-за политики Запада

Из-за политики западных стран растёт риск применения биологического, ядерного и химического оружия. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", — сказал он на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

Секретарь Совбеза также указал на ухудшение ситуации в сфере глобальной безопасности. По его словам, это прежде всего обусловлено деструктивной политикой США. Действия американской стороны не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию уже существующих конфликтов, что сегодня можно наблюдать, в частности, на Ближнем Востоке, заключил Патрушев.