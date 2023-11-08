Патрушев: Риск применения ядерного оружия растёт из-за политики Запада
Из-за политики западных стран растёт риск применения биологического, ядерного и химического оружия. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", — сказал он на встрече с коллегами по СНГ в Москве.
Секретарь Совбеза также указал на ухудшение ситуации в сфере глобальной безопасности. По его словам, это прежде всего обусловлено деструктивной политикой США. Действия американской стороны не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию уже существующих конфликтов, что сегодня можно наблюдать, в частности, на Ближнем Востоке, заключил Патрушев.
Ранее Патрушев заявил, что Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерной сфере. Он отметил, что у нашей страны появилось уникальное стратегическое вооружение, например гиперзвуковое оружие. Это, по его словам, "гарантирует безопасность на десятилетия вперёд".