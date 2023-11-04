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4 ноября, 09:59

Патрушев: Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерной сфере

Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере — и отечественное оружие гарантирует безопасность страны на десятилетия вперёд. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперёд", — сказал он, выступая на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

Патрушев также подчеркнул, что Запад устроил России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт, однако западные силы потерпели провал, а РФ реформировала армию и создала уникальные новейшие виды вооружения.

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Кстати, в конце октября стратегические ядерные силы отработали массированный ответный удар под руководством президента РФ Владимира Путина. В тренировках были задействованы наземные, морские и авиационные силы РФ, проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет. Так, с космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а с атомной подлодки "Тула" выпущена ракета "Синева". В Кремле подчеркнули, что прошедшие учения являются плановыми.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Александра Вишнякова
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