Патрушев: Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерной сфере

Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере — и отечественное оружие гарантирует безопасность страны на десятилетия вперёд. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперёд", — сказал он, выступая на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

Патрушев также подчеркнул, что Запад устроил России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт, однако западные силы потерпели провал, а РФ реформировала армию и создала уникальные новейшие виды вооружения.