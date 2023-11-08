В США сгорел исторический ангар из "Секретных материалов" и "Перл-Харбора"

На бывшей авиабазе Тастин в Калифорнии масштабный пожар уничтожил исторический ангар, где снимали известные фильмы и сериалы. Как пишет New York Post, во время Второй мировой войны в этой огромной деревянной постройке хранились дирижабли.

В США пожар уничтожил исторический ангар из "Секретных материалов" и "Перл-Харбора". Видео © X (бывший Twitter) / avia_pro

В результате обрушилась часть крыши ангара. Для ликвидации возгорания привлекались вертолёты. Данных о пострадавших не поступало, а точные причины пожара сейчас выясняются. Известно, что постройка времён Второй мировой войны на протяжении долгих лет использовалась для съёмок фильмов и сериалов. В частности, там были сняты "Перл-Харбор", "Секретные материалы" и "Звёздный путь".