В США сгорел исторический ангар из "Секретных материалов" и "Перл-Харбора"
На бывшей авиабазе Тастин в Калифорнии масштабный пожар уничтожил исторический ангар, где снимали известные фильмы и сериалы. Как пишет New York Post, во время Второй мировой войны в этой огромной деревянной постройке хранились дирижабли.
В США пожар уничтожил исторический ангар из "Секретных материалов" и "Перл-Харбора". Видео © X (бывший Twitter) / avia_pro
В результате обрушилась часть крыши ангара. Для ликвидации возгорания привлекались вертолёты. Данных о пострадавших не поступало, а точные причины пожара сейчас выясняются. Известно, что постройка времён Второй мировой войны на протяжении долгих лет использовалась для съёмок фильмов и сериалов. В частности, там были сняты "Перл-Харбор", "Секретные материалы" и "Звёздный путь".
Ранее Лайф писал о крупном пожаре в британском Кассингтоне на заводе компании Severn Trent Green Power, которая специализируется на переработке пищевых отходов в биогаз. В один из резервуаров с голубым топливом ударила молния, в результате чего произошла детонация газа.
Кадр из видео X (бывший Twitter) / avia_pro