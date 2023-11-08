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8 ноября, 07:36

Захарова назвала отказ Франции выдать визы российским дипломатам бескультурьем

Невыдача Францией виз двум российским дипломатам, которые хотели принять участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, является абсолютным бескультурьем, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По её словам, аналогичные отказы представители российской делегации получают регулярно. С этим сталкиваются эксперты по вопросам сохранения культурного наследия и образования, а также специалисты, занимающиеся коммуникациями, свободой слова и безопасностью журналистов.

"Они выдают визы не на посещение страны, они выдают визы для возможности человека прибыть в страну для работы в международной организации. Это их прямая обязанность, в данном случае Парижа. Поэтому мы и ставим этот вопрос — насколько эти государства имеют право дальше считаться государствами, принимающими разные международные организации. Насколько эти страны в принципе способны выполнять свои обязанности", — передаёт слова дипломата радио Sputnik.

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Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД Мария Захарова поздравила россиян с Днём народного единства и рассказала, в чём сила России. Она опубликовала фотографию из Нью-Йорка, на которой изображён плакат с надписью: "Война с Россией? Вы с ума сошли?!"

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Агентство "Москва" / Чингаев Ярослав

Ян Поланин
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