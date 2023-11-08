Захарова назвала отказ Франции выдать визы российским дипломатам бескультурьем

Невыдача Францией виз двум российским дипломатам, которые хотели принять участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, является абсолютным бескультурьем, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По её словам, аналогичные отказы представители российской делегации получают регулярно. С этим сталкиваются эксперты по вопросам сохранения культурного наследия и образования, а также специалисты, занимающиеся коммуникациями, свободой слова и безопасностью журналистов.

"Они выдают визы не на посещение страны, они выдают визы для возможности человека прибыть в страну для работы в международной организации. Это их прямая обязанность, в данном случае Парижа. Поэтому мы и ставим этот вопрос — насколько эти государства имеют право дальше считаться государствами, принимающими разные международные организации. Насколько эти страны в принципе способны выполнять свои обязанности", — передаёт слова дипломата радио Sputnik.