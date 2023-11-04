Захарова: Сила России в единстве и глубокой вере

Дипломат опубликовала в телеграм-канале фотографию из Нью-Йорка, на которой изображён плакат с надписью: "Война с Россией? Вы с ума сошли?!"

"До мировой общественности начинает доходить: "Война с Россией — да вы с ума сошли". А почему? Потому что в единстве наша сила, в силе духа и глубокой вере! С праздником!" — написала дипломат.