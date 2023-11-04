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4 ноября, 08:50

Захарова: Сила России в единстве и глубокой вере

Официальный представитель МИД Мария Захарова поздравила россиян с Днём народного единства и рассказала, в чём сила России.

Дипломат опубликовала в телеграм-канале фотографию из Нью-Йорка, на которой изображён плакат с надписью: "Война с Россией? Вы с ума сошли?!"

Пост Марии Захаровой. Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой

Пост Марии Захаровой. Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой

"До мировой общественности начинает доходить: "Война с Россией — да вы с ума сошли". А почему? Потому что в единстве наша сила, в силе духа и глубокой вере! С праздником!" — написала дипломат.

Обнаружен подлинник иконы Казанской Божией Матери, перед которой молились ещё Пожарский и Минин

Обнаружен подлинник иконы Казанской Божией Матери, перед которой молились ещё Пожарский и Минин

Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Он был учреждён в 2004 году и впервые отмечен в 2005-м. Лайф подробно рассказывал, в чём его смысл, а также какая у него связь с Днём Казанской иконы Божией Матери. Накануне с наступающим праздником жителей страны поздравил президент Владимир Путин, а сегодня поздравления уже опубликовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Вишнякова
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