Захарова: Сила России в единстве и глубокой вере
Официальный представитель МИД Мария Захарова поздравила россиян с Днём народного единства и рассказала, в чём сила России.
Дипломат опубликовала в телеграм-канале фотографию из Нью-Йорка, на которой изображён плакат с надписью: "Война с Россией? Вы с ума сошли?!"
Пост Марии Захаровой. Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой
"До мировой общественности начинает доходить: "Война с Россией — да вы с ума сошли". А почему? Потому что в единстве наша сила, в силе духа и глубокой вере! С праздником!" — написала дипломат.
Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Он был учреждён в 2004 году и впервые отмечен в 2005-м. Лайф подробно рассказывал, в чём его смысл, а также какая у него связь с Днём Казанской иконы Божией Матери. Накануне с наступающим праздником жителей страны поздравил президент Владимир Путин, а сегодня поздравления уже опубликовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС / Пётр Ковалёв