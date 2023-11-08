В Тюмени ищут 12-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после школы

В Тюмени ищут 12-летнюю девочку, которая не вернулась домой после школы. Об этом сообщили в городском поисковом отряде "ТюменьРегионСпас". Там уточнили, что школьница пропала во вторник, 7 ноября.

Уточняется, что девочка была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и серые ботинки. Её рост составляет 153 сантиметра, а среди особых примет — пирсинг в носу с правой стороны.