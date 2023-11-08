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8 ноября, 08:32

В Тюмени ищут 12-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после школы

<p>В Тюмени пропала 12-летняя девочка. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-205880386_2110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи</a></p>

В Тюмени пропала 12-летняя девочка. Обложка © VK / ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи

В Тюмени ищут 12-летнюю девочку, которая не вернулась домой после школы. Об этом сообщили в городском поисковом отряде "ТюменьРегионСпас". Там уточнили, что школьница пропала во вторник, 7 ноября.

Уточняется, что девочка была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и серые ботинки. Её рост составляет 153 сантиметра, а среди особых примет — пирсинг в носу с правой стороны.

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Ранее Лайф писал о том, что в Аргаяшском районе в селе Яраткулова Челябинской области обнаружили мёртвого мальчика. До этого ребёнок уехал из дома кататься на велосипеде и пропал.

Илья Суриков
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