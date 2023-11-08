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8 ноября, 09:41

В Кремле анонсировали встречу Путина с представителем военного совета Китая

Песков: Путин встретится в Москве зампредом Центрального военного совета КНР

Президент России Владимир Путин в среду, 8 ноября, встретится с приехавшим в Москву заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Меня спрашивали и вчера вечером, и сегодня утром в контексте гостя министра обороны нашего — зампредседателя Центрального военного совета КНР, примет ли его президент. Да, президент также его сегодня примет, беседа состоится", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее Лайф сообщал, что китайская делегация посетила Минобороны в Москве. Там с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, в частности, уже встретился глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. В ходе переговоров он назвал российско-китайские отношения образцом стратегического взаимодействия, который основан на доверии и уважении.

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LIFE / Павел Баранов

Наталья Исакова
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