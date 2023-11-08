В Кремле анонсировали встречу Путина с представителем военного совета Китая

Президент России Владимир Путин в среду, 8 ноября, встретится с приехавшим в Москву заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Меня спрашивали и вчера вечером, и сегодня утром в контексте гостя министра обороны нашего — зампредседателя Центрального военного совета КНР, примет ли его президент. Да, президент также его сегодня примет, беседа состоится", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.