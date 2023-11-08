Кремль отреагировал на слова Патрушева о рисках применения ядерного оружия

Агрессия Запада в адрес Москвы очевидна, но изменений в российской ядерной доктрине по этому поводу нет. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в среду, 8 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сотрудники СМИ попросили представителя Кремля прокомментировать слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия. Песков в ответ обратил внимание, что Патрушев не является представителем Кремля и не выражает его мнение, хотя "агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны— это ни для кого не секрет".

"Что касается нашей страны, у нас есть наша доктрина, где чётко все прописано, каких-то изменений там нет. Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь всё предельно ясно", — сказал Песков.