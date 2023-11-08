Кремль отреагировал на слова Патрушева о рисках применения ядерного оружия
Песков: Агрессия Запада в адрес России — это ни для кого не секрет
Агрессия Запада в адрес Москвы очевидна, но изменений в российской ядерной доктрине по этому поводу нет. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в среду, 8 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сотрудники СМИ попросили представителя Кремля прокомментировать слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия. Песков в ответ обратил внимание, что Патрушев не является представителем Кремля и не выражает его мнение, хотя "агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны— это ни для кого не секрет".
"Что касается нашей страны, у нас есть наша доктрина, где чётко все прописано, каких-то изменений там нет. Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь всё предельно ясно", — сказал Песков.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что из-за политики западных стран растёт риск применения биологического, ядерного и химического оружия. Секретарь Совбеза также указал на ухудшение ситуации в сфере глобальной безопасности. По его словам, это прежде всего обусловлено деструктивной политикой США. Действия американской стороны не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию уже существующих конфликтов.