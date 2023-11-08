Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 09:53

Песков заявил, что конфискация российских резервов повлечёт издержки Западу

Песков: Россия юридически оспорит конфискацию своих резервов на Западе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что РФ юридически оспорит конфискацию своих резервов на Западе. По его словам, это приведёт к издержкам у стран, которые принимают такое решение.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Комитет Конгресса США одобрил передачу Украине конфискованных активов России. Песков указал, что данное решение незаконно, а Россия подготовит ответ на это в соответствии со своими интересами. При этом он подчеркнул, что ответные меры вряд ли могут быть зеркальными.

"Это будет, разумеется, оспариваться, причём оспариваться бессрочно, нашей страной. Это повлечёт очень серьёзные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется", — сказал представитель Кремля.

Экономист объяснил, чем грозит конфискация Западом замороженных российских активов

Экономист объяснил, чем грозит конфискация Западом замороженных российских активов

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Конгрессе США завершилось голосование по законопроекту о передаче Украине активов России, конфискованных после начала спецоперации. Большинством голосов членов Комитета по иностранным делам документ был принят.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Украина
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров