Песков заявил, что конфискация российских резервов повлечёт издержки Западу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что РФ юридически оспорит конфискацию своих резервов на Западе. По его словам, это приведёт к издержкам у стран, которые принимают такое решение.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Комитет Конгресса США одобрил передачу Украине конфискованных активов России. Песков указал, что данное решение незаконно, а Россия подготовит ответ на это в соответствии со своими интересами. При этом он подчеркнул, что ответные меры вряд ли могут быть зеркальными.

"Это будет, разумеется, оспариваться, причём оспариваться бессрочно, нашей страной. Это повлечёт очень серьёзные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется", — сказал представитель Кремля.