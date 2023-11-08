Песков заявил, что конфискация российских резервов повлечёт издержки Западу
Песков: Россия юридически оспорит конфискацию своих резервов на Западе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что РФ юридически оспорит конфискацию своих резервов на Западе. По его словам, это приведёт к издержкам у стран, которые принимают такое решение.
Таким образом он прокомментировал новость о том, что Комитет Конгресса США одобрил передачу Украине конфискованных активов России. Песков указал, что данное решение незаконно, а Россия подготовит ответ на это в соответствии со своими интересами. При этом он подчеркнул, что ответные меры вряд ли могут быть зеркальными.
"Это будет, разумеется, оспариваться, причём оспариваться бессрочно, нашей страной. Это повлечёт очень серьёзные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Конгрессе США завершилось голосование по законопроекту о передаче Украине активов России, конфискованных после начала спецоперации. Большинством голосов членов Комитета по иностранным делам документ был принят.
LIFE / Павел Баранов