В Петербурге председательнице ТСЖ едва не откусили нос в ходе ссоры в парадной

В Санкт-Петербурге ссора двух соседок закончилась вызовом скорой помощи и полиции. Как сообщает телеканал 78.ru, одна из женщин умудрилась укусить другую за нос.

Инцидент произошёл накануне в подъезде дома по улице Симонова. Две соседки, одна из которых является председателем местного товарищества собственников жилья, поссорились прямо на лестничной площадке. В ходе выяснения отношений оппонентка укусила главу ТСЖ прямо за нос.

В итоге пострадавшая обратилась за помощью к медикам и зафиксировала получение травм. В частности, у 61-летней женщины диагностированы множественные царапины и ушибы. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.