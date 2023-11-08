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8 ноября, 10:18

В Петербурге председательнице ТСЖ едва не откусили нос в ходе ссоры в парадной

78.ru: Жительница Петербурга во время ссоры укусила за нос председательницу ТСЖ

В Санкт-Петербурге ссора двух соседок закончилась вызовом скорой помощи и полиции. Как сообщает телеканал 78.ru, одна из женщин умудрилась укусить другую за нос.

Инцидент произошёл накануне в подъезде дома по улице Симонова. Две соседки, одна из которых является председателем местного товарищества собственников жилья, поссорились прямо на лестничной площадке. В ходе выяснения отношений оппонентка укусила главу ТСЖ прямо за нос.

В итоге пострадавшая обратилась за помощью к медикам и зафиксировала получение травм. В частности, у 61-летней женщины диагностированы множественные царапины и ушибы. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

В Петербурге неизвестный укусил 70-летнюю пенсионерку за палец

В Петербурге неизвестный укусил 70-летнюю пенсионерку за палец

Ранее Лайф сообщал, что две соседки избили вокалиста группы "БумеR" Игоря Кулинича в Москве. Женщин сильно возмутило, что музыкант разговаривал по телефону на лестничной площадке. В итоге они выскочили из квартиры и стали бить его по лицу и голове.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Наталья Исакова
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