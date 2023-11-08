На Украине в девятый раз продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Верховная рада Украины приняла предложенные Владимиром Зеленским законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Известно, что это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации, которые были введены в стране 24 февраля 2022 года. В предыдущий раз оно сделало невозможным проведение парламентских выборов, запланированных на конец октября.

"Парламент поддержал законы об указах о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней", — написал Железняк в телеграм-канале.

Согласно Конституции Украины, во время действия военного положения нельзя организовывать голосование. Новое продление может поставить под сомнение проведение выборов президента, запланированных на весну, так как не будет достаточно времени для полноценной предвыборной кампании.