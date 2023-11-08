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8 ноября, 11:51

Захарова с горькой иронией отреагировала на ультиматум поляков Украине

Представитель МИД РФ Захарова: Без эксгумации в ЕС давно никто не входит

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сыронизировала насчёт заявления поляков о том, что, пока Украина не решит вопрос о квалификации Волынской резни и эксгумации останков её жертв, о вступлении страны в Евросоюз не может быть и речи.

"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит", едко отметила Захарова в своём телеграм-канале в среду, 8 ноября.

Польша поставила Украине жёсткий ультиматум насчёт ЕС

Польша поставила Украине жёсткий ультиматум насчёт ЕС

Отметим, что отношения между Варшавой и Киевом периодически накаляются из-за массового уничтожения Украинской повстанческой армией — ОУН* — этнического польского гражданского населения в 1943–1944 годах. Весной польский МИД призывал Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина
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