Захарова с горькой иронией отреагировала на ультиматум поляков Украине
Представитель МИД РФ Захарова: Без эксгумации в ЕС давно никто не входит
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сыронизировала насчёт заявления поляков о том, что, пока Украина не решит вопрос о квалификации Волынской резни и эксгумации останков её жертв, о вступлении страны в Евросоюз не может быть и речи.
"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит", — едко отметила Захарова в своём телеграм-канале в среду, 8 ноября.
Отметим, что отношения между Варшавой и Киевом периодически накаляются из-за массового уничтожения Украинской повстанческой армией — ОУН* — этнического польского гражданского населения в 1943–1944 годах. Весной польский МИД призывал Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ