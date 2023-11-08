Двое студентов с оружием забаррикадировались в одной из школ Гамбурга
Двое вооружённых студентов забаррикадировались в одной из школ Бланкенезе — района, расположенного в западной части Гамбурга. Как пишет газета Bild, на место прибыли спецназ и полиция, здание образовательного учреждения окружено. Не сказано, связаны ли молодые люди с оружием с этой школой или она была выбрана случайно.
Силовики находятся внутри и разыскивают двух подозреваемых преступников.
Ранее Лайф рассказывал, как семиклассник под наркотиками застрелил девять человек в сербской школе. Сначала он убил охранника, а потом восемь школьников, находившихся в коридоре.
Обложка ©
Shutterstock