Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 11:59

Двое студентов с оружием забаррикадировались в одной из школ Гамбурга

Двое вооружённых студентов забаррикадировались в одной из школ Бланкенезе — района, расположенного в западной части Гамбурга. Как пишет газета Bild, на место прибыли спецназ и полиция, здание образовательного учреждения окружено. Не сказано, связаны ли молодые люди с оружием с этой школой или она была выбрана случайно.

Силовики находятся внутри и разыскивают двух подозреваемых преступников.

Два человека погибли, 13 ранены при стрельбе в кампусе университета в Вирджинии

Два человека погибли, 13 ранены при стрельбе в кампусе университета в Вирджинии

Ранее Лайф рассказывал, как семиклассник под наркотиками застрелил девять человек в сербской школе. Сначала он убил охранника, а потом восемь школьников, находившихся в коридоре.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров