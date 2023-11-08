Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток" Кузьменко

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток" Андрею Кузьменко. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации в среду, 8 ноября.

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Как сообщал Лайф, 25 октября министр обороны России Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне специальной военной операции (СВО). Тогда командующий группировкой Андрей Кузьменко и офицеры штаба зачитали доклады по текущей обстановке.