Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток" Кузьменко
Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток"
Командующий группировкой "Восток" Андрей Кузьменко. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток" Андрею Кузьменко. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации в среду, 8 ноября.
"Присвоить воинские звания: генерал-полковника Кузьменко Андрею Владимировичу", — сказано в тексте документа, подписанного главой государства.
Как сообщал Лайф, 25 октября министр обороны России Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне специальной военной операции (СВО). Тогда командующий группировкой Андрей Кузьменко и офицеры штаба зачитали доклады по текущей обстановке.