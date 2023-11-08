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8 ноября, 12:24

Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток" Кузьменко

Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток"

<p>Командующий группировкой "Восток" Андрей Кузьменко. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Командующий группировкой "Восток" Андрей Кузьменко. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток" Андрею Кузьменко. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации в среду, 8 ноября.

"Присвоить воинские звания: генерал-полковника Кузьменко Андрею Владимировичу", — сказано в тексте документа, подписанного главой государства.

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Как сообщал Лайф, 25 октября министр обороны России Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне специальной военной операции (СВО). Тогда командующий группировкой Андрей Кузьменко и офицеры штаба зачитали доклады по текущей обстановке.

Никита Осипов
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